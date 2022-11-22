تراجع أسعار النفط في مستهل تعاملات الأسبوع

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين بعد تسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ أغسطس الماضي خلال الأسبوع الماضي، في الوقت الذي شددت فيه الصين القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجدد، مما سيؤدي إلى تراجع الطلب الصيني على الطاقة، في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير أن السعودية والدول الأخرى الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" تبحث زيادة الإنتاج.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن خام برنت القياسي للنفط العالمي تراجع بنسبة 6% إلى 83 دولار للبرميبل ليصل إلى أقل مستوياته منذ يناير الماضي بعد تراجعه خلال الأسبوع الماضي بنحو 9%، حيث سجلت الصين يوم السبت الماضي أول حالة وفاة بسبب كورونا منذ حوالي 6 شهور ثم سجلت أمس حالتي وفاة، مما أثار المخاوف من إعادة تشديد القيود على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم، بعد أن طالبت مدينة صينية يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة المواطنين بالبقاء في المنازل نتيجة تفشي الفيروس.

وتسارعت وتيرة التراجع في سعر الخام بعد تقرير صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن تفكير تجمع دول أوبك بلس المصدرة للنفط في زيادة إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميا قبل بدء تطبيق حظر الاتحاد الأوروبي على استيراد النفط الخام من روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا.

من ناحيته خفض بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب توقعاته لمتوسط سعر النفط خلال الربع الأخير من العام الحالي بمقدار 10 دولارات إلى 100 دولار للبرميل، حيث جاء هذا الخفض جزئيا نتيجة احتمالات تشديد القيود على الحركة في الصين بسبب تجدد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتراجع سعر خام برنت بمقدار 25ر5 دولار إلى 37ر82 دولار للبرميل تسليم يناير المقبل في تعاملات ظهيرة اليوم في نيويورك، ليواصل تراجعه للجلسة الرابعة على التوالي. في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 94ر4 دولار إلى 14ر75 دولار للبرميل لعقود تسليم يسمبر المقبل التي ينتهي تداولها اليوم. كما تراجع السعر بمقدار 70ر4 دولار إلى 41ر75 دولار للبرميل بالنسبة لعقود تسليم يناير المقبل.