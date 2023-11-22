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انسحب ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين مع زملائه خارج ملعب ماراكانا بعد اشتباكات بين جمهور التانجو وأمن الملعب.

وقرر ليونيل ميسي التوجه رفقة اللاعبين إلى غرف الملابس لحين إنهاء الاشتباكات بين الأمن وجمهور الأرجنتين.

وويحل المنتخب الأرجنتيني ضيفًا على منافسه البرازيلي، صباح اليوم الأربعاء، في مباراة تجمع بينهما على ملعب ماراكانا، ضمن الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026. ويأتي تشكيل الأرجنتين على النحو التالي..

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز خط الدفاع: ناهويل مولينا، نيكولاس أوتاميندي، كريستيان روميرو، ماركوس أكونيا.

خط الوسط: رودريجو دي بول، إنزو فيرنانديز، أليكسس ماك أليستر، جيوفاني لو سيلسو.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز.

فيما يلعب البرازيل بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: إيمرسون رويال، ماركينيوس، جابرييل، كارلوس أوجوست.

خط الوسط: برونو جيماريش، أندريه، رافينيا، جابرييل مارتينلي، رودريجو

خط الهجوم: جابرييل جيسوس