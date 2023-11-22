نتنياهو: وقف إطلاق النار في غزة لن يكون نهاية للعمل العسكري الإسرائيلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القتال في قطاع غزة سيستمر بعد وقف محتمل لإطلاق النار.

وأضاف نتنياهو مساء الثلاثاء: "ستستمر الحرب حتى بعد تنفيذ اتفاق مع حماس حتى نحقق جميع أهدافنا".

وشملت أهداف إسرائيل القضاء على حركة حماس وإعادة جميع الرهائن، بالإضافة إلى ذلك، ينبغي ألا يكون هناك تهديد لإسرائيل في غزة.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن مسودة الاتفاق مع حماس تنص على وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام وتبادل 50 رهينة لدى حماس مقابل 140 سجينا على الأقل في إسرائيل. ويؤيد الجانبان إطلاق سراح النساء والقصر.

وكانت حماس قد أعلنت في وقت سابق أنها أعطت موافقتها بالفعل للوسطاء في مصر وقطر.