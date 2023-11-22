المرشد الإيراني: إسرائيل تلقت ضربة قاضية في عملية طوفان الأقصى

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن إسرائيل تلقت ضربة قاضية في عملية طوفان الأقصى.



وأضاف خلال استقباله عددًا من الرياضيين الإيرانيين، أن حركة حماس بوصفها فصيلًا، لا حكومة أو دولة بإمكانات ضخمة، تمكنت من توجيه ضربة قاضية لإسرائيل التي تملك الكثير من الإمكانات والمعدات، بحسب وكالة سبوتنيك.



وبوساطة مصرية وقطرية أمريكية، جرى التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، فيما سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة.



ويشمل الاتفاق، تبادل 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.