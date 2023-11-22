أبو جزر يترقب من العريش سريان الهدنة في غزة أملا في إعادة جثمان والده الشهيد للقطاع

يترقب حمادة أبو جزر، بدء سريان الهدنة بين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي؛ ليتمكن من إعادة جثمان والده الشهيد إلى القطاع، حيث كان يتلقى العلاج في مستشفى العريش.

ويقول أبو جزر لـ"الشروق"، إن والده ممدوح خليل أبو جزر، يبلغ من العمر 59 عاما، وأصيب إصابة خطيرة في الرأس ودخل في غيبوبة نتيجة قصف إسرائيلي لمنزل قرب مدرسة يوم 24 أكتوبر الماضي، حتى تم نقله من خلال معبر رفح البري يوم 12 نوفمبر، وتم احتجازه في العناية المركزة حتى توفي بعد 6 أيام من وصوله إلى مستشفى العريش العام.

ويضيف حمادة، أن المسئولين في المستشفى أنهو جميع إجراءات ما بعد الوفاة، "وأنا أنتظر إجراء تنسيق خاص لإعادة الجثمان إلى كنف الأسرة في حي الجنينة برفح الفلسطينية"، لافتا إلى أن الجميع في مكتب خدمة المواطنين بمستشفى العريش "قاموا معي بكل ما يلزم من استقبال ومرافقة في تخليص كل الإجراءات والرعاية الكاملة في كل احتياجاتي والتواصل مع كل الجهات المختصة".

وعن إصراره على نقل جثمان والده للدفن في قطاع غزة رغم ظروف الحرب، أشار إلى رغبته في أن يشارك أبناؤه الثمانية وأحفاده في إلقاء نظرة وداع والصلاة عليه وأن يكون مدفونا في الأرض التي أحبها وعاش فيها وأنجب أبناءه بها، وأن يتمكنوا بين حين وآخر من زيارته وقراءة الفاتحة على روحه.

وكانت حركة حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلنتا فجر اليوم الأربعاء، عن اتفاق هدنة يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 4 أيام، وتبادل للأسرى، لكنه لم يحدد الموعد النهائي لبدء سريانه.