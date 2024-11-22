بريطانيا تتعهد بتقديم 239 مليون إسترليني للدول الغنية بالغابات لمكافحة التغير المناخي

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تعهدت المملكة المتحدة بتمويل الدول الغنية بالغابات، بـ 239 مليون جنيه استرليني (299 مليون دولار) لمساعدتها في مواجهة التغير المناخي، وذلك في اليوم الأخير لقمة المناخ الأممية (كوب 29)، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" اليوم الجمعة.

وسوف يتم تخصيص الأموال التي تم الإعلان عنها خلال القمة المنعقدة في باكو، عاصمة أذربيجان، لدول مثل كولومبيا وإندونيسيا، لدعم الدور الحيوي للغابات باعتبارها "بالوعة كربون" تمتص كميات ضخمة من الكربون من الغلاف الجوي للأرض.

ويأتي ذلك في إطار التزام المملكة المتحدة بتقديم 6ر11 مليار جنيه إسترليني لتمويل جهود مكافحة التغير المناخي بحلول 2026، منها 5ر1 مليار جنيه استرليني مخصصة حصرا لحماية الغابات وإحيائها.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي حالة الإحباط في باكو بسبب تعطل المفاوضات فيما تنتظر الأطراف أن تصدر رئاسة كوب 29 أحدث المقترحات بشأن التوصل إلى صفقة لتمويل المناخ في الدول الأشد فقرا لمواكبة التغير المناخي.