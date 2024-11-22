ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس طريق الجلالة بالبحر الأحمر

حصلت الشروق على أسماء المصابين في حادث انقلاب أتوبيس بطريق الجلالة أثناء توجهه إلى دير الأنبا أنطونيوس شمال البحر الأحمر.
المصابون هم:
سلفانا جرجس فايق (15 سنة): اشتباه ما بعد الارتجاج.
مريان عطية جابر (33 سنة): كدمات متفرقة بالجسم.
إنجي القس إيلين (18 سنة): كدمة بالعضد الأيمن.
مارفن هاني مكرم (16 سنة): كدمة بالوجه وجرح بالبطن.
مريم رأفت فوزي (16 سنة): جرح قطعي بالظهر وكدمات متفرقة.
رشا فوزي معوض (29 سنة): كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
مارسيل يوسف لمعي (40 سنة): كدمات متفرقة بالجسم.
جومانا جميل سمير (16 سنة): كدمة بالكتف الأيمن واشتباه كسر بالساعد الأيمن.
مريم ملاك فاروق (17 سنة): كدمة بالساق اليمنى.
هيلانا روماني ممدوح (17 سنة): سحجات باليد اليسرى وكدمة بفروة الرأس.
مريم رزق نسيم (18 سنة): كدمة بالظهر.
كرستين جميل إسحق (15 سنة): كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
مريم أمجد لطفي (16 سنة): كدمة بالكتف الأيمن.
مهرائيل ألبير إدوارد (16 سنة): جروح متعددة باليد اليسرى.
ماري ناجي توفيق (30 سنة): كدمات متفرقة وسحجات بالركبتين.
جونير جورج سمير: كدمات بالظهر.
تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتتولى الأجهزة المختصة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.