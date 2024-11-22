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ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس طريق الجلالة بالبحر الأحمر

كمال رشاد
نشر في: الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 11:06 ص | آخر تحديث: الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 11:06 ص

حصلت الشروق على أسماء المصابين في حادث انقلاب أتوبيس بطريق الجلالة أثناء توجهه إلى دير الأنبا أنطونيوس شمال البحر الأحمر.

المصابون هم:

سلفانا جرجس فايق (15 سنة): اشتباه ما بعد الارتجاج.
مريان عطية جابر (33 سنة): كدمات متفرقة بالجسم.
إنجي القس إيلين (18 سنة): كدمة بالعضد الأيمن.
مارفن هاني مكرم (16 سنة): كدمة بالوجه وجرح بالبطن.
مريم رأفت فوزي (16 سنة): جرح قطعي بالظهر وكدمات متفرقة.
رشا فوزي معوض (29 سنة): كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
مارسيل يوسف لمعي (40 سنة): كدمات متفرقة بالجسم.
جومانا جميل سمير (16 سنة): كدمة بالكتف الأيمن واشتباه كسر بالساعد الأيمن.
مريم ملاك فاروق (17 سنة): كدمة بالساق اليمنى.
هيلانا روماني ممدوح (17 سنة): سحجات باليد اليسرى وكدمة بفروة الرأس.
مريم رزق نسيم (18 سنة): كدمة بالظهر.
كرستين جميل إسحق (15 سنة): كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
مريم أمجد لطفي (16 سنة): كدمة بالكتف الأيمن.
مهرائيل ألبير إدوارد (16 سنة): جروح متعددة باليد اليسرى.
ماري ناجي توفيق (30 سنة): كدمات متفرقة وسحجات بالركبتين.
جونير جورج سمير: كدمات بالظهر.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتتولى الأجهزة المختصة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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