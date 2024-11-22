لبنان: 420 ألف نازح سوري عادوا إلى بلادهم منذ بدء العدوان الإسرائيلي

أعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، أن عدد النازحين السوريين الذين عادوا من لبنان إلى سوريا جراء العدوان الإسرائيلي بلغ نحو 420 ألفا.

وقال شرف الدين إن "لقصف الإسرائيلي للحدود اللبنانية ـ السورية عند معبري المصنع وجوسيه أدى إلى تخفيف نسبة العائدين بنحو ملحوظ نظرا إلى بعد المسافة عن العريضة والعبودية في منطقة عكار ومن ثم إلى الداخل السوري"، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.

وأوضح أن "النازحين اللبنانيين الذين لجأوا إلى سوريا قارب عددهم الـ170 ألفا حتى كما سجل عبور نحو 50 ألف لبناني من سوريا إلى العراق".