سيميوني يثير الشكوك حول مستقبله مع أتلتيكو مدريد

قال المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني دييجو سيميوني، إن لديه "امتنانا مطلقا" لل"روخيبلانكوس"، وذلك قبل أن يخوض غدا مباراته ال700 مع الفريق من مقعد الإدارة الفنية، أمام ديبورتيفو ألافيس في الليجا.

وتوج سيميوني ب8 ألقاب مع الأتلتي، وهي: "الليجا (مرتان)، وكأس الملك مرة، وكأس السوبر الإسباني مرة، وكأس السوبر الأوروبي (مرتان)، والدوري الأوروبي (مرتان).

وخلال فترته كمدرب للأتلتي، فاز سيميوني ب412 مباراة، وتعادل في 156، وخسر 131، وسجل فريقه 1166 هدفا، واستقبل مرماه 576 هدفا، ولم تتلق شباكه أهدافا في 326 مباراة.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، قال سيميوني: "مبدئيا، أنا ممتن لكل من عملوا في الجهاز الفني، ومن يرافقوني، ولكل اللاعبين الذين جعلوني، بصفتي مدربا، أبقى طوال هذا الوقت في النادي".

وأضاف: "أنا ممتن جدا لأتلتيكو، وأشعر بسعادة كبيرة لأنني سأكمل 700 مباراة هنا".

وبخصوص مستقبله، قال نجم الأرجنتين السابق: "في الحقيقة، لا أرى شيئا ولا أفكر في شيء، سوى مباراة ألافيس، وطريقة التعامل مع مثل هذا اللقاء المهم جدا بالنسبة لنا".

وأردف سيميوني: "نحتاج لتسيير المباراة إلى حيث نرغب، كي نلحق بالخصم ضررا.. سيكون اللعب بإيقاع مرتفع مهما، وهذا ما سنسعى إليه".