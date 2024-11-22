افتتاح ليالي السينما الكورية في مصر بمشاركة 5 من صُناعها

وسط حضور جماهيري كبير، افتتح أمس المركز الثقافي الكوري، الدورة التاسعة من ليالي السينما الكورية في سينما فوكس، سيتي سنتر ألماظة.

وتحت رعاية "مشروع عروض الأفلام الكورية في الخارج" التابع لمجلس الفيلم الكوري، وهو هيئة عامة منوطة بتحسين جودة الأفلام الكورية والترويج لها في الداخل والخارج، تم عرض فيلم الافتتاح "المدينة الخرسانية الفاضلة"، الذي تدور أحداثه في العاصمة الكورية سيول، التي ضربها زلزال مدمر، حيث يتتبع الفيلم سكان مبنى ظل سليمًا بأعجوبة، والأوضاع الصعبة التي تواجههم في سبيل البقاء على قيد الحياة.

وقال مدير المركز الثقافي الكوري، أوه سونج هو، إن عروض السينما الكورية أحد الفعاليات الأساسية التي ينظمها المركز، مشيرا إلي أن المركز يسعد بعرض فيلم كوري كل أسبوع في مقره بالدقى.

وأوضح أنه بمناسبة الذكرى العاشرة لإنشاء المركز في مصر، تم تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية خلال العام الجاري، وآخرها هذه الدورة من ليالي السينما الكورية التي نسعد فيها بوجود 5 من صناعها، وذلك من أجل توفير تجربة ثرية وممتعة للمشاهد المصري.

ونوه مدير المركز بأن المركز يخطط لتنظيم سلسلة أخرى من الفعاليات خلال العام المقبل بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا الجنوبية.

وعقب عرض الفيلم، تم تنظيم جلسة حوارية مع مخرج الفيلم أم تاي هوا، الذي أعرب عن سعادته بزيارة مصر حيث عبق التاريخ والحضارة الإنسانية والثقافة الثرية.

وقال إن الفيلم مأخوذ عن قصة مصورة "ويبتون"، حيث سعى من خلاله إلى تصوير المجتمع الكوري من الداخل وتسليط الضوء على الجوانب الإنسانية التي تظهر حال حدوث كارثة طبيعة. كما أجاب على أسئلة الجمهور حول القضايا المتصلة بالفيلم والرسائل التي أراد توصيلها من خلاله.

وتتواصل فعاليات ليالي السينما الكورية اليوم حيث سيجري عرض فيلم "أعزب في سيول" في الساعة الرابعة والنصف، وهو فيلم كوميدي رومانسي، وفي السابعة سيجري عرض الفيلم الدرامي "ما بعد سوهي"، ويعقب العرض لقاء مع مخرجة الفيلم جونج جولاى.