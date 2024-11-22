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أعداد جريدة الشروق
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إلغاء الحكم الصادر بحق ترامب في قضية الاحتيال لأجل غير مسمى

دونالد ترامب
دونالد ترامب

نشر في: الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 7:23 م | آخر تحديث: الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 7:23 م

قرر قاض بمحكمة في نيويورك، اليوم الجمعة، إلغاء الحكم الصادر بحق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في قضية الاحتيال لآجل غير مسمى، وفقا لنبأ عاجل نشره موقع "العربية".

وتعتبر قضية الاحتيال المدني واحدة من العديد من الإجراءات القانونية المعلقة لترامب. ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات وسعى للاستفادة من مشاكله القانونية أثناء حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024.

وحكم القاضي سابقا بالفعل بأن ترامب ارتكب الاحتيال لمدة سنوات من خلال تضخيم ثروته وأصوله، لذلك تم تضييق نطاق القضية لتشمل الدعاوى الأخرى التي رفعتها المدعية العامة جيمس.

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