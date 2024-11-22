أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة الاتحاد السكندري في لقاء يقام على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - خالد عبدالفتاح - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود عبدالمنعم كهربا - طاهر محمد طاهر.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي كل من: "مصطفى شوبير، سمير محمد، كريم الدبيس، محمد مجدي أفشة، عمر الساعي، ياسر إبراهيم، مروان عطية، بيرسي تاو، رضا سليم".