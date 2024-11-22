البحيرة: منع صرف الأسمدة للمتعدين على الأراضي الزراعية

أعلن الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن الإدارة العامة للتعاون الزراعي عقدت اجتماعها الدوري برئاسة المهندس جميل الخويسكي، مدير عام التعاون الزراعي بالبحيرة، وبحضور الدكتور جمال ساري، مدير إدارة التعاون، والمحاسبة رشا فخري موصلي، مدير إدارة المتابعة المالية، بالإضافة إلى جميع مديري إدارات التعاون على مستوى مراكز المحافظة.

- تشديد على الالتزام بالقرارات

أكد المهندس جميل الخويسكي أهمية متابعة الدورة المستندية وسرعة إدخال بيانات الحصر على التابلت، مشدداً على ضرورة سداد المديونيات من قبل الجمعيات المشتركة للمركزية، لضمان توفير الأسمدة المدعمة من الشركات التي قررت عدم صرف أي أسمدة دون سداد المستحقات المالية.

وأشار الخويسكي إلى تنفيذ التعليمات التي تمنع صرف مستلزمات الإنتاج، خاصة الأسمدة المدعمة، للمخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية. وأوضح أن هذا القرار يستند إلى توصيات اللجنة التنسيقية للأسمدة وقرار مجلس الوزراء في جلسته رقم 18 بتاريخ 10 فبراير 2022، الذي ينص على وقف الدعم للمتعدين على الأراضي الزراعية ابتداءً من 1 يناير 2022.

- إجراءات صارمة ضد المخالفات

وجه الخويسكي بضرورة المراجعة الدقيقة لسجلات الجمعيات الزراعية، مع التشديد على تحويل أي جهاز جمعي يثبت مخالفته للتعليمات إلى المساءلة القانونية.

كما أكد أهمية متابعة أعمال الجمعيات من قبل لجان التفتيش ومديري الإدارات، بما يشمل مراجعة الأسمدة المدعمة والمنتجات الزراعية الحرة والمخصبات، وفحص محاضر احتياجات كل جمعية لضمان الالتزام بالتعليمات.