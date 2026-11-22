تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مع محمد السيد غنيم، رئيس مدينة القنايات، استكمال أعمال رصف الطرق الداخلية بعدد من شوارع المدينة، والتي شملت شوارع "سيدي يوسف"، و"داير الناحية" من مسجد القيني حتى نهاية شارع الماسورة، و"عطية قنديل" حتى مدرسة أبو جميل، و"أبو عزب" حتى مدرسة القواس.

وتُنفذ الأعمال بطول 2500 متر، وبمساحة إجمالية تبلغ 4200 متر مسطح، بنسبة تنفيذ 60%، وبتكلفة إجمالية قدرها 6 ملايين و400 ألف جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027.

وأوضح رئيس المدينة، أنه روعي في الأعمال رفع مطابق الصرف لمراعاة بلاعات الأمطار، مع الالتزام بالمواصفات الفنية وسرعة الإنجاز، وذلك في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية، في بيان اليوم الأحد، استمرار متابعة تنفيذ مشروعات التطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالشوارع وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.