- عروض عسكرية ورياضية وفنية تعكس انضباط طلاب جنوب سيناء وتميزهم

شهد اللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، فعاليات مسابقة "أكفأ مدرسة ثانوية عسكرية على مستوى المحافظات"، والتي استضافتها مدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية للبنين بمدينة طور سيناء، وسط أجواء عكست مستوى الانضباط والجاهزية والتميز الذي وصل إليه طلاب المدرسة، وما يمتلكونه من مهارات عسكرية ورياضية وفنية، في إطار المنافسة على لقب المدرسة الأكفأ.

وقبيل انطلاق مراسم العرض العسكري، تفقد المحافظ المنتجات الفنية والمشغولات اليدوية التي أبدع الطلاب في تنفيذها.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام، وقائد قطاع المدارس العسكرية بالسويس وجنوب سيناء، والمستشار العسكري للمحافظة، والدكتورة وفاء محمد رضا، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، ورئيس مدينة طور سيناء، وأعضاء مجلس الأمناء، وعدد من مشايخ وعواقل المحافظة.

وأشاد المحافظ بما تعكسه من مواهب وقدرات إبداعية، وحرص المدرسة على تنمية مهارات الطلاب وصقل شخصياتهم إلى جانب الاهتمام بالانضباط والتحصيل الدراسي والتدريب العسكري.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن المدارس العسكرية تمثل نموذجًا متميزًا في إعداد أجيال واعية ومؤهلة، تجمع بين التفوق العلمي والانضباط والالتزام الوطني.

وأشاد بالمستوى المشرف الذي ظهر به الطلاب خلال العروض العسكرية والرياضية والفنية، وما عكسوه من مهارات وقدرات متميزة.

وأكد أهمية مواصلة دعم الأنشطة التربوية والعسكرية التي تسهم في بناء الشخصية المصرية وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن.

وشهدت مراسم المسابقة انطلاق العرض العسكري، الذي تضمن استعراض حملة الأعلام، في مشهد جسّد الالتزام والدقة في الأداء، أعقبه عدد من العروض المتخصصة، شملت عرضًا لفنون الكاراتيه، وعرضًا للاشتباك، إلى جانب عروض رياضية متنوعة، أظهرت مستوى اللياقة البدنية والمهارات الحركية والقدرة على العمل الجماعي لدى الطلاب.

وتضمنت الفعاليات لوحة ختامية عكست روح الفريق والتنسيق بين المشاركين، أعقبتها مراسم السلام الوطني فضلًا عن تنفيذ خطة إخلاء عملية، لإظهار مدى استعداد الطلاب للتعامل مع المواقف الطارئة والتزامهم بإجراءات الأمن والسلامة.

وتأتي المسابقة في إطار الاهتمام بتطوير منظومة المدارس العسكرية، وتعزيز دورها في إعداد أجيال تتمتع بالانضباط والوعي الوطني واللياقة البدنية، وتجمع بين التفوق العلمي والمهارات العملية والقيم السلوكية، بما يسهم في بناء شخصية متكاملة قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع.