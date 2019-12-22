رئيس هيئة قناة السويس يفتتح مركز البيانات الرقمي بالإسماعيلية

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، افتتاح مركز البيانات الرقمي الرئيسي ضمن جهود الهيئة لتفعيل التوجه نحو التحول الرقمي، وتطبيق منظومة الشبكة الموحدة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها، وذلك بمقر بإدارة الاتصالات ونظم المعلومات بالإسماعيلية.

وأكد أن هيئة قناة السويس تمضي قدما نحو تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوجه نحو التحول الرقمي وميكنة كافة المعاملات والخدمات، وتطبيق منظومة الشبكة الموحدة للربط بين كافة مواقع الهيئة في مدن القناة الثلاث، بما يعزز من العوائد الاستثمارية للهيئة، ويصبو إلى حُسن إدارة الموارد بشكل عام.

وأضاف أن التحول الرقمي يتطلب توفير البنية الأساسية اللازمة لربط جميع قطاعات الهيئة، وهو ما تحقق جزئيا بافتتاح مركز البيانات الرقمي الرئيسي، الذي يربط حاليا كل من مبنى الإرشاد ومركز الحاسب الآلي بشوقي خلاف، والسنترال الرئيسي بمركز البيانات بمقر إدارة الاتصالات ونظم المعلومات، على أن يتم ربط كافة مواقع الهيئة بمدن القناة الثلاث بمجرد اكتمال البنية الأساسية، وافتتاح مركز البيانات الرقمي التبادلي ببورفؤاد والمقرر له خلال يناير المقبل.

وأوضح أن التحول الرقمي وتطبيق منظومة الشبكة الموحدة أصبح ضرورة حيوية لمواكبة التقدم في تكنولوجيا المعلومات، والاستفادة بما يطرحه من مزايا أهمها تقديم خدمات الإنترنت بسرعة عالية، وإنشاء قواعد بيانات موحدة مع توفيرالحماية والتأمين اللازم للبيانات وحفظها من الفقد أو الاختراق، بالإضافة إلى تقديم حزمة من التطبيقات والخدمات التي تؤدي إلى تداول المستندات إلكترونيا بين إدارات الهيئة المختلفة وتطبيقات الأرشفة والتوقيع الإلكتروني، بجانب استحداث خدمات ملاحية جديدة للعملاء من الخطوط والتوكيلات الملاحية مثل تطبيقات الحجز الإلكتروني.

من جانبه، أكد المهندس أحمد كامل، مدير إدارة الاتصالات ونظم المعلومات بالهيئة إلى أن تصميم مركز البيانات الرقمي الرئيسي بالإسماعيلية ومركز البيانات الرقمي التبادلي ببورفؤاد، تم وفقا للمعايير الدولية المُعتمدة من قبل منظمة UP TIME، والتي تتضمن وجود غرفة تحكم لإدارة الشبكه الموحدة ومراكز للبيانات، وتوفير مصدرين للتيار الكهربائي ومولدات للكهرباء في حالات الطواريء، بجانب الاعتماد على أحدث الأنظمه العالميه لتبريد مراكز البيانات، وتوافر أنظمة للإنذاروالإطفاء الذاتي للحريق، وذلك بالتعاون مع شركة SCHNEIDER العالمية.

وأشار إلى أن تجهيزات مركز البيانات الرقمي الرئيسي تمت بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل شركة "سيسكو" المتخصصة في أجهزة الشبكات وشركة "Dell EMC" المتخصصة في وسائط التخزين، بجانب الاعتماد على أقوى البرامج للحماية وتأمين البيانات.

واستمع الفريق أسامة ربيع، إلى شرح تفصيلي عن مكونات مركز البيانات الرقمي الرئيسي، والتي تضم كل من غرفة التحكم الرئيسية وغرفة الخوادم والمولدات، موجها الشكر لجميع العاملين من مهندسين وأخصائي نظم المعلومات، على ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية وحثهم على مواصلة العمل لاستكمال منظومة الشبكة الموحدة.