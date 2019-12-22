«تعليم المنيا» تطلق برنامج لتعليم القراءة والكتابة بمدارس قرى ملوي

البرنامج بالشراكة مع هيئة إنقاذ الطفولة ويستهدف 1700 طفل بعدد 22 مدرسة

زار محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، رفقة علي الصغير، مدير إدارة المشاركة المجتمعية، مدرستي قصر هور الابتدائية، وقصر هور الجديدة، بإدارة ملوي التعليمية، اليوم الأحد، حيث تقام فيهما معسكرات تحسين مهارات القراءة والكتابة ضمن برنامج يتم تطبيقة فى عدد22 مدرسة ابتدائية بإجمالي 1700طفل من تلاميذ الصف الثالث في 7 قرى بالشراكة مع هيئة إنقاذ الطفولة.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن المشروع تحت مظلة مديرية التربية والتعليم، وإدارة ملوي التعليمية بدعم من وكيل الوزارة وأقسام المشاركة المجتمعية ووحدة التعلم الصفوف الأولى والتعليم الابتدائي والمتابعة الفنية، ويتم في المعسكرات تعلم مهارات القراءة والكتابة عن طريق اللعب والموسيقي بالإضافة إلى التعلم داخل الفصول.