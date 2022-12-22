رئيس وزراء الصين يحث زعيم هونج كونج على تعزيز المكانة المالية للجزيرة

أفادت تقارير محلية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، أبلغ زعيم هونج كونج جون لي، بحاجة المدينة للاندماج بشكل أكثر بخطط التنمية لبر الصين الرئيسي وأن تعزز دورها كمركز دولي.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلا عن تقارير وسائل إعلام محلية وصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، أن رئيس الوزراء الصيني أبلغ لي خلال زيارته العاصمة الصينية، أن بكين تسانده تماما وجهود إدارته في الاستجابة لمخاوف المجتمع، وانطلاق الاقتصاد، وحل مشاكل المدينة المتجذرة.



ووفقا للصحيفة، من المقرر أن يلتقي لي بالرئيس الصيني شي جين بينج بعد ظهر غد الجمعة لتسليمه تقريرا عن ضوابط هونج كونج لمكافحة جائحة كوفيد والوضع الاقتصادي.



وستتم متابعة زيارة لي عن كثب بحثا عن أي أنباء بشأن موعد إعادة فتح الحكومة المركزية حدودها مع هونج كونج.



ووفقا للصحيفة، يمكن فتح الحدود "بشكل كامل" الشهر المقبل على أقرب تقدير.



كان الحزب الشيوعي الحاكم قد تحرك سريعا لاستئناف النشاط الاقتصادي الطبيعي، حيث يقوم بإلغاء آخر بقايا سياسة صفر كوفيد.



وقالت بلومبرج اليوم الخميس إن الصين تعتزم خفض متطلبات الحجر للمسافرين في الخارج في يناير المقبل.



وتعد زيارة لي هذه هي الأولى إلى بكين منذ توليه السلطة في الأول من يوليو.



والتقى لي بالرئيس الصيني الشهر الماضي في تايلاند خلال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي "آبيك".