 أوكرانيا: روسيا هاجمت خيرسون 60 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية‎‎ - بوابة الشروق
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أوكرانيا: روسيا هاجمت خيرسون 60 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية‎‎

أ ش أ
نشر في: الخميس 22 ديسمبر 2022 - 1:47 م | آخر تحديث: الخميس 22 ديسمبر 2022 - 1:47 م

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون جنوبي أوكرانيا، ياروسلاف يانوشيفيتش، أن القوات الروسية هاجمت الإقليم 60 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين على الأقل.

وأفاد يانوشيفيتش، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، اليوم الخميس، بأن الروس قصفوا أراضي منطقة خيرسون 60 مرة وتعرضت المستوطنات السلمية والأحياء السكنية في المنطقة لنيران المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون والدبابات.

وأضاف المسؤول الأوكراني، أن القوات الروسية تواصل مهاجمة الأحياء السكنية في خيرسون واستهداف مرافق البنية التحتية والمباني الخاصة والشقق وحوض لبناء السفن.


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