كأس العالم 2026: ما هي التوقعات عن التنظيم والملاعب وعدد الفرق المشاركة؟

أعلنت أسماء الملاعب الـ 16 التي ستقام عليها المنافسات في يونيو، وجميعها مبني وجاهز تقريبا، ومن ضمنها معظم الملاعب ذات السعة الكبيرة، والتي تستخدمها الفرق في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية في الولايات المتحدة.

وستخضع بعض الملاعب لعمليات تطوير وتحسين قبل عام 2026 ، وسيحتاج البعض الآخر إلى مد العشب، إذ لا يسمح الفيفا باستخدام العشب الصناعي.

وتبعا للمعلومات عن بطولة 2026، ستجرى 80 مباراة عبر البطولة، رغم أن ذلك قد يتغير. وستستضيف الولايات المتحدة 60 مباراة، بما في ذلك كافة مباريات الربع النهائي وما يليها، بينما ستستضيف كل من كندا والمكسيك 10 مباريات.

وسبق لكل من الولايات المتحدة والمكسيك أن استضافتا بطولات كأس العالم، لكن معظم الملاعب في عام 2026 ستكون مختلفة. ولن تستخدم الولايات المتحدة أيا من الملاعب التي جرت عليها منافسات بطولة عام 1994، في حين أن المكسيك ستستخدم ملعبا واحد سبق أن استضاف منافسات في بطولة كأس العالم عامي 1970 و1986، وهو ملعب أزتيكا الشهير في مكسيكو سيتي.

الملاعب المضيفة لكأس العالم 2026 هي:

الولايات المتحدة

نيويورك/نيو جيرسي: ملعب ميتلايف

لوس أنجلوس: ملعب SoFi (صوفي)

دالاس: ملعب AT&T (دالاس كاوبويز)

منطقة خليج سان فرانسيسكو: ملعب ليفاي

ميامي: ملعب هارد روك

أتلانتا: ملعب مرسيدس بنز

سياتل: ملعب لومن فيلد

هيوستن: ملعب إن آر جي

فيلادلفيا: ملعب لينكولن فاينانشال فيلد

كانساس سيتي، ميزوري: ملعب أروهيد

بوسطن/فوكسبورو: ملعب جيليت

كندا

تورنتو: ملعب بي إم أو فيلد

فانكوفر: ملعب بي سي بليس

المكسيك

غوادالاخارا: ملعب أكرون

مكسيكو سيتي: ملعب أزتيكا

مونتيري: ملعب بي بي في أيه بانكومر

ولم يتم الإعلان عن الانتشار الجغرافي لمنافسات كأس العالم المقبلة، لكن من المرجح أن تلعب الفرق مبارياتها في دور المجموعات ضمن نفس المنطقة الإقليمية.

وهناك ثلاث مجموعات رئيسية للملاعب مقسمة حسب المناطق الجغرافية، والتي من المفترض أن تساعد في تقليل مقدار الرحلات المطلوبة، على الأقل خلال جزء من البطولة.

المنطقة الغربية:

فانكوفر

سياتل

منطقة خليج سان فرانسيسكو

لوس أنجلوس

غوادالاخارا

المنطقة الوسطى:

مدينة كانساس

دالاس

أتلانتا

هيوستن

مونتيري

مكسيكو سيتي

المنطقة الشرقية:

تورنتو

بوسطن

فيلادلفيا

ميامي

نيويورك / نيو جيرسي

كيف سيتم تنظيم مباريات بطولة 2026؟

سيتخذ القرار النهائي من قبل مجلس الفيفا عام 2023.

وقد كان الخيار المفضل الأولي هو أن تكون هناك 16 مجموعة من ثلاثة منتخبات. سيلعب كل فريق مباراتين ضمن المجموعة بدلا من ثلاث مباريات، على أن يتأهل الفريقان الفائزان بالمركزين الأول والثاني إلى دور الـ 32 .

ولكن قد يكون الجانب السلبي لذلك هو أن الفريقين اللذين سيلعبان في المباراة الأخيرة في دور المجموعات يمكن أن يتفقا على نتيجة معينة تتيح لهما التأهل إلى الدور الأعلى. وهذا ما قيل إنه حدث في بطولة كأس العالم عام 1982، عندما تأهلت ألمانيا الغربية والنمسا إلى الدور الثاني على حساب الجزائر فيما يسمى بـ "فضيحة خيخون".