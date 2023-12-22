قال سفير تركيا بمصر صالح موطلو، إن تركيا دائما مرتبطة بمصر وتولي اهتماما كبيرا بمكانة ودور مصر الإقليمي.

وأضاف خلال حوار خاص ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أن أمن مصر واستقرارها ونموها كان ولا زال مهما بالنسبة لتركيا، موضحا أنه في أسوأ الأوقات كان هناك نقاشات مستمرة على مستوى الدبلوماسيين المصريين والأتراك في المنتديات الدولية.

وأشار إلى أن تركيا ملتزمة وتدعم استقرار وأمن مصر ونموها، تحت قيادة الرئيس السيسي، مضيفا: «أردوغان تمنى النجاح للرئيس السيسي وهذه رسالة توضح موقفنا، وأقول للشعبين المصري والتركي إن هناك ثقة كبيرة بين الرئيسين السيسي وأردوغان».

ولفت إلى أن انعدام التواصل تسبب في حدوث سوء تفاهم بين البلدين، ولكن جرى حل هذه الأزمة، معقبا: «كنت أتناقش مع العديد من الدبلوماسيين المصريين، ولكن حين نكون في حياتنا الخاصة كنا نعانق بعضنا البعض ونتحدث بكل ود، ولكن ما كانت تظهره لغة الجسد هو أننا أصدقاء أو أخوة».

وشدد على أن مصر وتركيا بينهما تواصل جيد على المستوى الدبلوماسي والرئاسي.