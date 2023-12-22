فصل الشتاء يحل على الإسكندرية برياح شديدة وبرودة محسوسة

استقبلت محافظة الإسكندرية، منتصف ليل اليوم الجمعة، فصل الشتاء، بحالة طارئة من تقلب الأحوال الجوية، حيث النشاط الكبير لحركة الرياح "الجنوبية - الغربية" والتي أدت إلى إحساس المواطنين بالبرودة الشديدة.

وتتعرض محافظة الإسكندرية، في مثل هذا التوقيت من كل عام لِمَ يُعرف بـ"نوة الفيضية الصغرى" ذات الرياح "الشمالية - الغربية" ومدتها 5 أيام تبدأ يوم 19 وتنتهي 23 ديسمبر، وغالبًا ما تكون ممطرة، لكن هذا العام لم تتأثر بها عروس البحر الأبيض المتوسط.

ويأتي ذلك فيما استنفرت 186 سيارة ومعدة تابعة لشركة الصرف الصحي في شوارع الإسكندرية، ولا سيما في نقاط التمركز الرئيسية؛ استعدادا للتعامل مع أي طارئ قد ينجم عنه تجمعات للمياه، وذلك تبعًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط الأمطار.

ويستمر تعرض الإسكندرية لحركة الرياح والتي تصل سرعتها إلى 42 كيلو مترا في الساعة، مما يعمل على ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط من 2 إلى 3 أمتار، على أن تزيد فرص سقوط الأمطار متوسطة الشدة، منذ فترة الظهير، وعلى فترات متقطعة.

والجدير بالذكر أن أمس الخميس كان أخر أيام فصل الخريف، والذي انتهى بنشاط للرياح الغوبارية المثيرة للرمال والأتربة، وبدأ اليوم الجمعة فصل الشتاء في مصر، ودول النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ويستمر لنحو 89 يومًا.