حقق فيلم "أبو نسب" إخراج رامي إمام، في يوم عرضه الأول، أمس الخميس، مليون جنيه و917 ألفا، ليحتل بذلك صدارة شباك التذاكر.

الفيلم من تأليف أيمن وتار، ويشارك في بطولته محمد إمام، وياسمين صبري، وماجد الكدواني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصية "علي" طبيب أطفا غريب الأطوار يستعد للزواج من حبيبته داليا.

تأخذ الأجواء السعيدة منعطف شديد الخطورة بعد خروج والد داليا المجرم داوود من السجن في ذات يوم زفافهما، فيجد "علي" نفسه في قلب سلسلة من أحداث الانتقام المضحكة بين عصابة حماه وعصابات أخرى ويؤدي ذلك إلى إفساد حفل الزواج وشهر العسل المرتقب.

وتراجع للمركز الثاني فيلم "شماريخ" محققا أمس 720 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته على مدار أسبوعين، إلى 15 مليون جنيه و846 ألفا.

الفيلم تأليف وإخرج عمرو سلامة، وبطولة آسر ياسين، وأمينة خليل، وخالد الصاوى، وآدم الشرقاوى، وسامى مغاورى، وهدى المفتى، بالإضافة إلى الفنان الراحل مصطفى درويش، والذى كان قد انتهى قبل رحيله من غالبية مشاهده.

وتدور أحداث الفيلم حول «رءوف»، الابن غير الشّرعى لتاجر الأسلحة المصرى القاسى القلب «سليم أهل»، والذى يقوم فى الظل بأعمال والده «القذرة» على أمل أن يتمّ الاعتراف به فى العائلة فى يوم من الأيّام. ورغم أن عمله الأساسى هو اغتيال الأشخاص، إلا أنه يفقد عزيمته عندما يُطلب منه القضاء على «أمينة» وهى ابنة إحدى ضحاياه السّابقين، وذلك عندما تبدأ فى ملاحقة قاتل والدها، وبدلا من أن يقتلها يساعدها على الهروب ويهرب معها.

وفي المركز الثالث جاء فيلم "العميل صفر" محققا 20 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته خلال 18 أسبوعا إلى 42 مليون جنيه و881 ألفا.

الفيلم فكرة محمد سامى وتأليف وائل عبدالله وإخراج كريم العدل، ويشارك فى بطولته أكرم حسنى، وبيومى فؤاد، وأسماء أبواليزيد، ومصطفى غريب، ومنذر رياحنة، وفاطمة البنوى، وفيدرا، وإسماعيل فرغلى، وأيمن الشيوى، وتدور أحداثه حول شخصية «صفر عبداللطيف شداد الهمم»، وهو فرد أمن يحلم بأن يكون بطلا مشهورا مثل «جيمس بوند»، ولكنه يفشل ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

وفي المركز الرابع جاء فيلم "فوي فوي فوي" محققا 17 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته خلال 14 أسبوعا، إلى 33 مليون جنيه و126 ألفا.

الفيلم من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ عمر هلال، ويشارك فى بطولته محمد فراج، ونيللى كريم، وبيومى فؤاد، وطه دسوقى، وبسنت شوقى.

وتدور أحداث الفيلم حول (حسن) الذى يعيش حياة فقيرة مع والدته ويعمل حارس أمن، ثم يتحايل بطريقة ما للانضمام إلى فريق كرة قدم للمكفوفين قريب من لعب بطولة كأس العالم فى أوروبا. وفى هذه الرحلة، يلتقى العديد من الشخصيات، ويدخل فى عدة مغامرات مثيرة وخطيرة.

في المركز الخامس جاء فيلم "وش في وش" محققا 16 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته خلال 18 أسبوعا إلى 36 مليون جنيه و674 ألفا.

الفيلم من إخراج وليد الحلفاوى، وبطولة محمد ممدوح، وأمينة خليل، وأحمد خالد صالح، ومحمد شاهين، وخالد كمال، وبيومى فؤاد، وأنوشكا، وأسماء جلال، ومحمد شاهين، ومحمود الليثى، وسامى مغاورى، وتدور أحداثه، فى إطار اجتماعى كوميدى لايت، داخل شقة زوجية يجتمع مصادفة فيها عائلتا الزوج والزوجة مختلفتا الثقافة، ويحدث بينهما عدد من المشكلات.

وفي المركز السادس جاء فيلم "بلوموندو" محققا 9 آلاف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته خلال 5 أسابيع إلى 5 ملايين جنيه و157.

الفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى، ويشارك فى بطولته حسن الرداد، ومحمد رضوان، وإنجى وجدان، وهاجر أحمد، ومصطفى أبوسريع، ومحمود حافظ، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود.

تدور أحداث فيلم بلوموندو فى إطار اجتماعى كوميدى لايت حول «بلوموندو» الشخصية التى يجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل فى مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته ليدخل فى صراع معها.

وفي المركز السابع جاء في فيلم "سنة أولى خطف" محققا 6 آلاف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته خلال 3 أسابيع إلى 966 ألف جنيه.

الفيلم سيناريو وحوار باسل مجدي، وإخراج أسامة عمر، وبطولة بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومي كساب، وأحمد صيام، وياسر الطوبجي، وعلى غالب، وإسماعيل فرغلي، وتدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعي، حول عصابة تعاني من قدر عال من الغباء، تفشل في العديد من عمليات النصب، فيلجأ أفرادها مصادفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، فيخلق ذلك مواقف كوميدية.

وفي المركز الثامن جاء فيلم "البعبع" محققا ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته خلال 25 أسبوعا إلى 43 مليون جنيه و571 ألفا.

وفيلم «البعبع» تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوى، ويشارك فى بطولته أمير كرارة، وياسمين صبرى، وباسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن «توتا».

وفي المركز التاسع والأخير جاء فيلم "الخميس اللي جاي" محققا أمس 784 جنيه، ليصل إجمالي إيراداته خلال 9 أسابيع إلى 3 ملايين جنيه و932 ألفا.

وهو من إخراج حسن صالح، بطولة الفنانين عمرو عبدالجليل، وبيومى فؤاد، ومى كساب، وإسلام إبراهيم، وحسام داغر، ومحمد طعيمة، ومحمد عبدالعظيم، وسامى مغاورى، وليلى عز العرب، وتدور أحداثه، فى إطار كوميدى داخل قصر مهجور به لعنة تصيب كل من بداخله، يواجهون مجموعة من الأشباح والأشخاص.

فيما خرج أمس من شباك التذاكر فيلم "أولاد حريم كريم" محققا إجمالي إيرادات خلال 16 أسبوعا إلى 8 ملايين جنيه و335 ألفا.

و«أولاد حريم كريم» من تأليف زينب عزيز واخراج على إدريس، ويشارك فى بطولته مصطفى قمر، وداليا البحيرى، وبشرى، وعلا غانم، وبسمة، وخالد سرحان، وعمرو عبدالجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة.

ويعد الفيلم استكمالا للجزء الأول الذى عرض قبل 18 عاما بعنوان «حريم كريم»، وكانت أحداثه تدور حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة، فتزداد المشكلات بدلا من حلها.

كما خرج أيضا فيلم "حسن المصري" محققا إجمالي إيرادات خلال 11 أسبوعا إلى 5 ملايين جنيه و212 ألفا

تدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والتشويق والإثارة، يجسد أحمد حاتم، شخصية حسن، ويلقب بالمصرى، لتواجده فى لبنان، ولكن تحدث أزمة تقلب حياته رأسا على عقب، ويحاول الخروج من تلك الأزمة ولكنه يفاجأ بمشكلة كبيرة فى حياته يحاول حلها.

ويشارك أحمد حاتم بطولة الفيلم، دياموند عبود، وفريال يوسف، ومراد مكرم، من إخراج اللبنانى سمير حبشى.