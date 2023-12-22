حبس عاطلين متهمين بحيازة 20 كيلو حشيش في الإسكندرية

قررت نيابة ثانٍ الرمل في الإسكندرية، اليوم الجمعة، حبس، شخصين، عاطلين، لهما معلومات جنائية مُسجلة، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بحيازة 200 طربة، تزن 20 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وذلك بقصد الاتجار.

وطلبت النيابة العامة تحريات مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة منها إلى المعمل الكيماوي؛ لفحصها وبيان طبيعتها.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا يفيد بورود معلومات سرية حول قيام شخصين، محل إقامتهما نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ الرمل، بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة "الحشيش"، وذلك على نطاق واسع.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، والأمن العام"، تم عمل كمين للمتهمين، حيث ألقي القبض عليهما يستقلان سيارة في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ الرمل، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على مخدر "الحشيش"، ومبلغ مالي، وهاتفين محمولين.

وباقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهما كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.