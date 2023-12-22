المندوبة الأمريكية: قرار مجلس الأمن بشأن غزة وإسرائيل قدم بصيص أمل وسط بحر من المعاناة

قالت الممثلة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، مساء اليوم الجمعة، إن قرار مجلس الأمن الدولي "قدم بصيص أمل، وسط بحر من المعاناة التي لا يمكن تصورها".

جاء ذلك في كلمتها عقب امتناعها عن التصويت على القرار، الذي دعا إلى زيادة المساعدات الإنسانية، دون وقف إطلاق النار، حسب مركز أنباء الأمم المتحدة.

وبتأييد 13 عضوا وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2720 حول غزة وإسرائيل، الذي يدعو إلى "اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية".

وشددت المندوبة الأمريكية على أن بلادها تشعر "بالفزع لأن المجلس لم يتمكن مجددا من إدانة هجوم حماس الإرهابي المروع" في 7 أكتوبر الماضي.

وقالت إن بلادها "عملت بلا كلل للتخفيف من هذه الأزمة الإنسانية"، وإخراج الرهائن من غزة ومن أجل سلام دائم.

وشكرت توماس جرينفيلد، دولة الإمارات وغيرها من الدول على العمل مع فريقها بحسن نية.

وقالت السفيرة الأمريكية، إن المجلس أوضح في قراره ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن فورا ودون قيد أو شرط، ووصول المنظمات الإنسانية إليهم، بما في ذلك الزيارات الطبية، وأضافت أن دعوة القرار لحماية المرافق الإنسانية تنطبق على كل من إسرائيل وحماس.

ودعت جرينفيلد الأمم المتحدة إلى البناء على "التقدم الذي شهدناه على أرض الواقع" وأعربت عن تطلعها إلى عمل المسئول الأممي الجديد مع الجهات الفاعلة الإنسانية والأطراف ذات الصلة، بما في ذلك إسرائيل.

وأشارت إلى أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لمعالجة الأزمة الإنسانية وإرساء الأساس لسلام دائم.

وأضافت: "دعونا نكون واضحين، حماس ليست لديها مصلحة في التوصل إلى سلام دائم. إن حماس عازمة على تكرار فظائع 7 أكتوبر مرارا وتكرارا. ولهذا السبب تدعم الولايات المتحدة حق إسرائيل في حماية شعبها من الأعمال الإرهابية".

وقالت إن بلادها تؤيد دعم المجلس لاستئناف الهدن الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى استعداد إسرائيل للتوصل إلى اتفاق آخر في هذا الصدد.

أضافت: "الأمر الآن متروك بالكامل لحماس. ويجب أن توافق حماس على فترات هدن إضافية. هذه هي الطريقة التي يمكننا من خلالها إدخال مساعدات إضافية وإنقاذ الأرواح وإخراج مزيد من الرهائن على الفور".