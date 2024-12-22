رئيس الشرطة الجنائية في ألمانيا: دوافع المتهم في واقعة الدهس بماجدبورج لا تزال ضبابية

ذكر رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا، هولجر مونش، أن دوافع المتهم في واقعة الدهس بمدينة ماجدبورج لا تزال ضبابية.

وفي المقابل أكد مونش، في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف" أنه على الرغم من طبيعة الجريمة، لا يوجد ما يشير إلى حدوث هجوم ذي دافع إسلامي.

وذكر مونش، أن المدعي العام الاتحادي لم يعلن بشكل قاطع تصنيف الواقعة، مضيفا أن المشتبه به لديه موقف معادٍ للإسلام، كما كان مهتما بمنصات يمينية متطرفة.

وفي المقابل، ذكر مونش أنه ليس من الممكن اليوم القول بشكل قاطع إن الجريمة كانت ذات دوافع سياسية.

واندفع الرجل بسيارة وسط حشد في سوق عيد الميلاد بمدينة ماجدبورج مساء أول أمس الجمعة، ما أسفر عن مقتل أربعة بالغين وطفل آخر، وإصابة 200 شخص آخرين. والمشتبه به طبيب منحدر من السعودية ومقيم في مدينة بيرنبورج الألمانية ومعروف بأنه ناقد للإسلام.

وقال مونش إن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية تلقى معلومات من السعودية بشأن الرجل في نوفمبر عام 2023، وقال: "لقد بدأت إجراءات هنا أيضا. ثم قامت الشرطة في ولاية سكسونيا- أنهالت أيضا بإجراءات ذات الصلة"، مشيرا في المقابل إلى أن الأمر كان غير محدد، وقال: "كان للرجل اتصالات مختلفة مع السلطات، ووجه لها إهانات، وأحيانا تهديدات. لكنه لم يكن معروفا للسلطات بأعمال عنف".

وأضاف أن هذه الأمور يجب أن يتم فحصها مرة أخرى لمعرفة ما إذا كانت السلطات الأمنية قد تركت أي شيء يفلت من يدها، وقال: "لدينا هنا نموذج غير نمطي على الإطلاق، وعلينا أن نحلله بهدوء الآن".