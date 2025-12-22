طائرة مسيرة روسية تقصف خزانا مليئا بزيت عباد الشمس في أوكرانيا

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الأحد، بتعرض خزان لزيت عباد الشمس لقصف بطائرة مسيرة روسية بالقرب من مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية.



وبعد أن أصابت الطائرة المسيرة القتالية الهدف، شوهد عمود كبير من اللهب يتصاعد فوق الخزان الضخم في ميناء بيفديني، وفقا لما أظهره مقطع فيديو عرضته قناة إخبارية إقليمية على تطبيق تليجرام.



ويظهر مقطع فيديو آخر كيف غمرت كميات من زيت عباد الشمس الشوارع المحيطة بالخزان، ولم يتسن التحقق من حجم الأضرار من مصادر مستقلة.



ووردت تقارير أيضا عن وقوع انفجارات في أوديسا ذاتها، فيما جرى تحذير سكان بيفديني من هجمات إضافية وحثهم على التوجه إلى الملاجئ.



وقبل أيام قليلة فقط، هاجمت قوات الجيش الروسي وألحقت أضرارا بخزان يحتوي على زيت عباد الشمس في ميناء بيفديني، وهو أحد الموانئ الثلاثة التي تستخدمها أوكرانيا لتصدير الحبوب وغيرها من المنتجات الزراعية.



وكانت روسيا قد كثفت مؤخرا غاراتها الجوية التي تستهدف المنشآت المدنية في أوكرانيا.

وإلى جانب البنية التحتية لإمدادات الطاقة، تستهدف الغارات الروسية أيضا مرافق الموانئ بهدف إلحاق أكبر قدر ممكن من الأضرار الاقتصادية.