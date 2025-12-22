محافظ المنوفية يتفقد مستشفى الرمد الجديد في شبين الكوم ويؤكد قرب دخوله الخدمة

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم، الأعمال الإنشائية والتجهيزات الجارية بمبنى مستشفى الرمد الجديد في شبين الكوم، المقام على مساحة 1000 متر مربع، باستثمارات بلغت 40 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور إبراهيم بديوي، مدير مستشفى الرمد بشبين الكوم، وسيد شعبان، رئيس حي غرب شبين الكوم، حيث اطّلع على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز، واستمع إلى شرح تفصيلي حول مكونات المشروع والخدمات الطبية المقرر تقديمها عقب دخوله الخدمة.

ويضم المبنى الجديد 6 غرف عمليات مجهزة، و18 عيادة متخصصة لأقسام الرمد، إلى جانب 35 سريرا للاستقبال الداخلي، بما يسهم في استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد المترددين على المستشفى، والحد من التكدس، وتسهيل حصول المرضى على الخدمة الطبية والعلاجية بصورة أفضل.

وخلال الجولة، أشاد محافظ المنوفية بحجم الأعمال المنفذة ومستوى التنفيذ، موجها بضرورة مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، تمهيدا لدخوله الخدمة في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن المبنى الجديد يمثل إضافة نوعية وصرحا طبيا مميزا يخدم أهالي المحافظة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن الدولة تولي اهتماما بالغا بتطوير القطاع الصحي ودعمه بكل الإمكانات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع الصحة على رأس أولويات العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.