البيت الروسي بالإسكندرية: علاقات القاهرة وموسكو نموذج للتعاون الثقافي والتعليمي

أكد أرسيني ماتيوسشينكو، مدير المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية، أن العلاقات الروسية–المصرية تتمتع بخصوصية كبيرة، واصفًا إياها بأنها «ممتازة وتاريخية»، في ظل تعاون متواصل بين البلدين يشمل مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها المركز الثقافي الروسي، مساء اليوم الاثنين، لتكريم الصحفيين ومنحهم شهادات تقدير، تقديرًا لدورهم في نقل أنشطة المركز وتسليط الضوء على فعالياته على مدار عام 2025.

وأشار ماتيوسشينكو إلى أن المركز استضاف خلال العام عددًا كبيرًا من الفعاليات الثقافية والفنية، بمشاركة مواطنين روس ومصريين، وهو ما أسهم في تعزيز أواصر التواصل والتقارب بين مدينة الإسكندرية وعدد من المدن الروسية.

وأوضح مدير المركز أن الأنشطة الثقافية والتعليمية تُعد من أبرز أدوار المراكز الثقافية الروسية في مصر، وفي مقدمتها إتاحة المنح الدراسية للطلاب المصريين للدراسة في روسيا، دعمًا للتبادل العلمي والمعرفي بين البلدين.

وأضاف أن الحكومة الروسية قدمت خلال العام الجاري 338 منحة دراسية للطلاب المصريين في مختلف التخصصات، شملت مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب منح خاصة بمسابقات التعليم في روسيا.