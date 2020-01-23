اتحاد الكرة يعلن بدء طرح تذاكر مباراة السوبر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طرح تذاكر مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها يوم ٢٠ فبراير المقبل في مدينة أبوظبي الإماراتية.

وكتب الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يعلن مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم عن طرح تذاكر مباراة كأس السوبر المصري في أبوظبي التي تقام في ستاد محمد بن زايد بتاريخ 20 فبراير 2020".

كما نشر الاتحاد رابط الموقع الخاص بحجز التذاكر والذي بدأ في العمل اليوم، الخميس، وتراوحت أسعار التذاكر ما بين ٥٠ دينارًا إلى ٥٠٠ دينارًا إماراتيًا.