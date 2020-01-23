مجدي يعقوب يشهد احتفالية إطلاق «نداء جديد» لتمويل مشروعات دعم الابتكار

نظمت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ندوة تعريفية لـ"النداء الجديد" لتمويل مشروعات دعم الابتكار، ضمن برنامج التعاون الدولي "المصري الإسباني"، في المركز القومي للبحوث، بحضور العالم المصري الدكتور مجدي يعقوب، وعدد من العاملين بمجتمع البحث العلمي من أعضاء هيئة البحوث في مختلف الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات والمؤسسات البحثية في مصر، بالإضافة إلى القنصل العام لدولة إسبانيا ممثلاً عن السفارة الإسبانية.

وشهدت الندوة التعريفية حضور ومشاركة أعضاء هيئة البحوث من مختلف الجامعات والهيئات والمراكز البحثية بمصر والجهات الصناعية الداعمة للمجال الصناعي، لاسيما وأن هذه البرامج لها أثر إيجابي على دعم وربط البحث العلمي بالصناعة وتشجيع الباحثين المصريين على تحقيق التطبيق الصناعي لأبحاثهم ومخرجاتهم البحثية الناتجة عن مشروعات الشراكة التي تتبناها الهيئة.

ومن جانبه، أكد عماد الدين حجازي رئيس الهيئة، أن مشاركة الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب في فعاليات الندوة، يعطي ثُقلاً لأهمية النداءات التي تطرحها الهيئة وهو ما يبرز مدى اهتمام الباحثين المصريين المتميزين في التعرف والتقدم؛ للحصول على التمويل المالي الذي تقدمه الهيئة لدعم المشروعات البحثية في كل المجالات.

وأشار حجازي إلى أن تلك الدورة تعد الدورة الرابعة لطرح النداء، وذلك بعد النجاح في تمويل عدة مشروعات خلال الدورات الثلاث السابقة، حيث إن مثل تلك النداءات الخاصة بالمشروعات المرتبطة بشريك صناعي، تمثل الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها فكرة الاقتصاد المبني على المعرفة من خلال التطبيق التكنولوجي والصناعي لمخرجات الأبحاث العلمي للباحثين بمصر ومدى ارتباطها بحاجة المجال الصناعي لدعم البحث العلمي من أجل المزيد من التطوير والابتكار لحل المشكلات الصناعية أو للابتكار في هذا المجال.

جدير بالذكر أن مركز التميز العلمي في مركز القلب بأسوان، والذي يُشرف عليه الدكتور مجدي يعقوب، قد أنشئ بتمويل من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.