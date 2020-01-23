تراجع حاد لأسعار التعاقدات الآجلة للنفط في التعاملات الأمريكية

(د ب أ)

تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط في التعاملات الأمريكية اليوم الثلاثاء بشدة على خلفية المخاوف بشأن توقعات الطلب العالمي على الطاقة، وتقرير وكالة الطاقة الدولية الذي يتوقع قفزة في إمدادات النفط العالمية.

كانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد ذكرت أمس أنه رغم تباطؤ وتيرة ارتفاع إنتاج الخام في الولايات المتحدة، فإنه من المحتمل أن يرتفع إلى مستوى قياسي في الشهر المقبل.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 64ر1 سنت أي بنسبة 8ر2% تقريبا إلى 74ر56 دولار للبرميل تسليم آذار/مارس المقبل. كان سعر خام غرب تكساس قد تراجع أمس بمقدار 20ر0 دولار أي بنسبة 3ر0% إلى 38ر58 دولار للبرميل.

يأتي ذلك فيما ذكرت وكالة الطاقة الدولية أنها تتوقع استمرار فائض قدره مليون برميل يوميا في السوق العالمية وهو ما سيؤدي إلى استمرار تراجع الأسعار خلال النصف الأول من العام الحالي.

ووفقا لتقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فإنها تتوقع زيادة إنتاج مناطق الصخور الرسوبية السبع الكبرى الأمريكية للزيت الصخري بمقدار 22 ألف برميل يوميا إلى 2ر9 مليون برميل يوميا.