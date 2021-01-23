غلق 10 محال مخالفة وتحرير 30 محضرا لمنشآت بالعجمي

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، على عدم التهاون مع أي مخالف في اتباع الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على سلامة المواطنين، ولمنع انتشار فيروس كورونا.

وقاد اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، برفقة حامد متولي سكرتير عام حي العجمي، حملة مكبرة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق الحي، حيث مرت الحملة على المطاعم والمحال والمقاهي من طريق الإسكندرية- مطروح، وحتى منطقة الهانوفيل.

وخلال الحملة؛ وجه السكرتير المساعد أصحاب المحال والمطاعم والملاهي بضرورة الاالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، من ارتداء الكمامات وتوفير معقمات ومطهرات وأجهزة قياس درجات الحرارة، مع الالتزام بقواعد النظافة العامة وتوفير صندوق قمامة، والتنبيه على المواطنين المترددين على المحال بالاالتزام بالتعليمات الوقائية، حفاظًا على سلامتهم.

وأسفرت الحملة عن غلق ١٠ محال لعدم االتزامها بتطبيق الإجراءات الااحترازية، وعدم وجود شهادات صحية وتراخيص بيئية، كما تم تحرير ٣٠ مخالفة صحية وبيئية وتموينية.

وشارك في الحملة ممثلين عن الطب البيطري، والصحة، والقوى العاملة، والتموين، ورخص المحلات، وحماية المستهلك، والمتابعة الميدانية، والأزمات والكوارث والرصد البيئي.