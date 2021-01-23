غلق 10 محال مخالفة وتحرير 30 محضرا لمنشآت بالعجمي

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، على عدم التهاون مع أي مخالف في اتباع الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على سلامة المواطنين، ولمنع انتشار فيروس كورونا.
وقاد اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، برفقة حامد متولي سكرتير عام حي العجمي، حملة مكبرة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق الحي، حيث مرت الحملة على المطاعم والمحال والمقاهي من طريق الإسكندرية- مطروح، وحتى منطقة الهانوفيل.
وخلال الحملة؛ وجه السكرتير المساعد أصحاب المحال والمطاعم والملاهي بضرورة الاالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، من ارتداء الكمامات وتوفير معقمات ومطهرات وأجهزة قياس درجات الحرارة، مع الالتزام بقواعد النظافة العامة وتوفير صندوق قمامة، والتنبيه على المواطنين المترددين على المحال بالاالتزام بالتعليمات الوقائية، حفاظًا على سلامتهم.
وأسفرت الحملة عن غلق ١٠ محال لعدم االتزامها بتطبيق الإجراءات الااحترازية، وعدم وجود شهادات صحية وتراخيص بيئية، كما تم تحرير ٣٠ مخالفة صحية وبيئية وتموينية.
وشارك في الحملة ممثلين عن الطب البيطري، والصحة، والقوى العاملة، والتموين، ورخص المحلات، وحماية المستهلك، والمتابعة الميدانية، والأزمات والكوارث والرصد البيئي.