 مقتل مدني برصاص مسلحين حوثيين في حرم مستشفى الجوف شمالي شرق اليمن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل مدني برصاص مسلحين حوثيين في حرم مستشفى الجوف شمالي شرق اليمن

أ ش أ
نشر في: السبت 23 يناير 2021 - 10:40 م | آخر تحديث: السبت 23 يناير 2021 - 10:40 م

أعلنت مصادر محلية يمنية مقتل مدني برصاص مسلحين حوثيين، في حرم مستشفى الجوف العام بمدينة الحزم مركز المحافظة، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية شمالي شرق البلاد.

وقالت المصادر، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم السبت، إن: "عددا من المسلحين الحوثيين، اقتحموا مستشفى الجوف العام في مدينة الحزم، وعلى الفور باشروا إطلاق الرصاص على شخص يدعى /ابن فياض/ وأردوه قتيلا، فيما غادر المسلحون الحوثيون المستشفى، أمام مرأى حراسة المستشفى وعناصر الميليشيات المنتشرة في المدينة التي تفرض سيطرتها عليها".

وتشهد مدينة الحزم انتشارا واسعا للفوضى وحالة الانفلات الأمني، منذ سيطرة ميليشيا الحوثي عليها مطلع العام الماضي.

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