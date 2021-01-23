رئيس الوزراء: المشروعات القومية الكبرى التي ننفذها لا تأتي من قبيل المصادفة

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بإطلاق مشروع قومي شديد الأهمية، وهو المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، في إطار مبادرة حياة كريمة.

وأضاف مدبولي، في كلمته خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببورسعيد، صباح السبت، أن هذه المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، لا تأتي من قبيل المصادفة أو الفكر التلقائي.

وأوضح أنه في كل هذه المشروعات تم الأخذ بنفس الفكر المنهجي العلمي الذي اتبعته العديد من الدول النامية، التي مرت بظروف مشابهة للظروف التي تمر بها مصر، وحققت على مدار العقود الأربعة الماضية طفرة هائلة.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

ويعتبر مشروع الفيروز في شرق بورسعيد هو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر، وذلك حسبما صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.