العراق يسجل 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 778 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 612 ألفًا و870 في البلاد.

وأشارت «الصحة العراقية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، إلى تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12 ألفًا و988.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1546 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 579 ألفًا و838.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا، اليوم السبت، إلى أكثر من 2.1 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 97 مليون إصابة.