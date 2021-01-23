إيران: إصابات كورونا تصل إلى ملیون و367 ألفا والوفيات إلى 57 ألفا و294

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الإيراني، سیما سادات لاري، أنه تم تسجیل 6 آلاف و207 حالات إصابة جديدة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد إلى ملیون و367 الفا و32 شخصا.

وأضافت المتحدثة أنه بوفاة 69 شخصا خلال نفس الفترة فقد بلغ عدد المتوفین في البلاد 57 ألفا و294 شخصا، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقالت إن عدد المتعافین من الفیروس المسبب لكوفيد-19 بلغ ملیون و158 ألفا و475 شخصا حتى الآن.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن ثمانیة ملايين و850 ألفا و281 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد حتی الآن.