موسيماني: الجميع كان يطالبني بلقب إفريقيا في أي مكان أتواجد فيه

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، أن الجميع كان يطالبه بتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، في أي مكان يتواجد فيه.

ونجح الأهلي بقيادة موسيماني في نوفمبر الماضي، بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك (2 – 1)، محققا تاسع ألقابه في تلك المنافسة.

وخلال فيلم "سر التاسعة" الذي نشره الأهلي عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، قال موسيماني عن اللقب:«في كل مرة أتواجد فيها في أي مكان، في الفندق أو أتناول العشاء أو أشرب مشروبا، الرجل الذي يحضر القهوة لي يقول:«إفريقيا من فضلك»».

وأضاف:«السائق يقولي لي:«إفريقيا من فضلك»، لذا صليت لله من أجل أن يساعدني على تحقيق هذا اللقب».

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا في مباراة دراماتيكية أمام الزمالك، ومن المقرر أن يلعب المارد الأحمر بعد تتويجه باللقب الإفريقي، في منافسات كأس العالم للأندية في فبراير المقبل.