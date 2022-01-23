الرئيس السيسي يكرم عددا من رجال الشرطة تقديرا لمجهوداتهم

كرّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن احتفالية وزارة الداخلية بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة المصرية، عددا من رجال الشرطة من مديريات الأمن والقطاعات الشرطية المختلفة؛ تقديرا لمجهوداتهم في خدمة الوطن.

ومنحهم الرئيس السيسي، أنواط الامتياز.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، احتفالية وزارة الداخلية، بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة المصرية، وذلك من مقر أكاديمية الشرطة.

يقام الحفل بحضور وزير الداخلية وعددًا من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية.

ويرجع الاحتفال بعيد الشرطة إلى تاريخ صباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952، بعد استدعاء القائد البريطاني بمنطقة القناة "البريجادير أكسهام" ضابط الاتصال المصري، وتسليمه إنذارا لقوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية بتسليم أسلحتها للقوات البريطانية، وترحيلها عن منطقة القناة وانسحابها إلى القاهرة.

ورفضت الشرطة المصرية بالإسماعيلية، الإنذار البريطاني وأبلغت فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية في هذا الوقت بقرارها، والذي طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام.