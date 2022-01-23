بارتي تتأهل إلى دور الثمانية ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس

صعدت نجمة التنس الأسترالية أشليه بارتي المصنفة الأولى على العالم إلى دور الثمانية ببطولة أستراليا المفتوحة بعدما تغلبت على الأمريكية أماندا أنيسيموفا 6 / 4 و6 / 3 اليوم الأحد ضمن منافسات الدور الرابع للبطولة.

وتلتقي بارتي في دور الثمانية، الأمريكية الأخرى جيسيكا بيجولا التي تغلبت على النجمة اليونانية ماريا سكاري المصنفة الخامسة للبطولة 7 / 6 و6 / 3 في وقت سابق اليوم.

وصعدت بارتي المصنفة الأولى للبطولة إلى دور الثمانية في أستراليا المفتوحة للمرة الرابعة على التوالي، بعد أن تغلبت على أنيسيموفا في مباراة استغرقت 74 دقيقة.

وكانت بارتي قد التقت أنيسيموفا المصنفة 60 على العالم مرة واحدة سابقة وتغلبت عليها 6 / 7 و6 / 3 و6 / 3، وذلك في الدور قبل النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) عام 2019 ، حسب ما ذكرته الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات عبر موقعها.

وتتطلع بارتي إلى أن تصبح أول أسترالية تتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة منذ تتويج النجمة السابقة كريس أونيل في عام 1978 .

وتأمل بارتي في تجاوز نتائجها السابقة في البطولة الأسترالية، حيث خسرت أمام بترا كفيتوفا في دور الثمانية عام 2019 وأمام صوفيا كينن في الدور قبل النهائي عام 2020 وخسرت أمام كارولينا موكوفا في دور الثمانية في نسخة العام الماضي.