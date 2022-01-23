رامافوزا يدعو للتحول بمجال الطاقة لمواجهة نقص الكهرباء بجنوب أفريقيا

قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إنه يتعين على بلاده أن تشرع في "مجرد عملية انتقال للطاقة" لتشجيع ضخ استثمارات أكبر بالقطاع، كسبيل للتغلب على نقص الكهرباء الذي يتسبب في حدوث أضرار .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تصريحات رامافوزا جاءت في ختام اجتماع المجلس التنفيذي الوطني لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم اليوم الأحد.

وقال إننا "سنستمر في مواصلة تشكيل مزيج من الطاقة، يشمل طاقات متجددة وبطاريات وتخزين طاقة بالضخ وغاز باعتباره (هذا المزيج) عاملا لتمكين الانتقال ، وطاقة نووية بوتيرة تستطيع بلادنا تحملها، وكذلك استكشاف تقنيات احتجاز الكربون واستخدام التكنولوجيا".

وأضاف أنه يتعين تنفيذ خطط إعادة هيكلة شركة إسكوم للطاقة التي تسيطر عليها الدولة، وتسوية ديونها التي وصلت لمستويات لا يمكن تحملها، في وقت محدد، للمساعدة في تعزيز الإدارة العامة لشبكة الكهرباء الوطنية.

وعانت جنوب أفريقيا في العام الماضي من الانقطاع المتكرر للكهرباء مما يشكل عائقا رئيسيا أمام النمو الاقتصادي في أكثر دول أفريقيا تصنيعا.