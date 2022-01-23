بلينكن يرفض تصعيد العقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا

رفض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الضغوط لتصعيد العقوبات المفروضة على روسيا على الفور بسبب حشدها العسكري حول أوكرانيا، قائلا إن ذلك سيحد من الخيارات الغربية في المستقبل، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال بلينكن فى جولة من المقابلات التى اجريت معه في برامج إخبارية أمريكية اليوم الأحد إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب الوضع الأمني في العاصمة الأوكرانية كييف، وأن تحذيرا من بريطانيا بأن روسيا تتأمر لتنصيب حكومة موالية للكرملين في أوكرانيا جزء من استراتيجية الكرملين للتعدى على جارته.

وقال بلينكن في برنامج "قابل الصحافة" الذي تبثه شبكة "إن بي سي": "نشعر بالقلق ونحذر من هذا النوع من التكتيكات منذ أسابيع".

وبينما تدرس الولايات المتحدة ما إذا كانت ستسحب من أوكرانيا أسر الدبلوماسيين ، قال بلينكن: "إننا نتابع بشكل مكثف ، ساعة بساعة وبالتأكيد يوما بعد يوم ما إذا كانت كييف مازالت آمنة" .

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة ركزت مع حلفائها الأوروبيين على تصعيد التهديد بـ "العواقب الوخيمة" على روسيا لثني الرئيس فلاديمير بوتين عن إرسال قوات إلى أوكرانيا ولترك الباب مفتوحا للدبلوماسية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي لبرنامج "حالة الاتحاد" الذي تبثه شبكة "سي إن إن" إن "الهدف من هذه العقوبات هو ردع العدوان الروسي وبالتالي إذا تم البدء في تطبيقها الآن فإنها ستفقد التأثير الرادع".

يشار أن روسيا نفت اعتزامها غزو أوكرانيا أو تنصيب حكومة موالية لها هناك.