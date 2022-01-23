أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
• وائل نبيل عبد السلام عبد المجيد، نائبًا لرئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب.
• حمدي محمد حسين شحات، نائبًا لرئيس جامعة الأقصر لشئون التعليم والطلاب.
• ياسر فتحي حسين علي جمعة، عميدًا لكلية طب الأسنان جامعة المنيا.
• أمل محمد محمود محمد، عميدًا لكلية التربية الفنية جامعة المنيا.
• طارق محمد صلاح الدين إبراهيم فتحي، عميدًا لكلية التربية الرياضة جامعة المنيا.
• نيفين جلال إبراهيم عيد، عميدًا لكلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس.
• شريف محمد صبري حافظ العطار، عميدًا لكلية الهندسة جامعة الفيوم.
• هلال عبد الفتاح السيد عفيفي، عميدًا لكلية التجارة جامعة الزقازيق.
• أمل فاروق عبد الجواد بدوي، عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق.
• محمود محمد عطية المسلاوي، عميدًا لكلية الهندسة جامعة حلوان.
• ميسون محمد قطب عبد العال، عميدًا لكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.
• أمال مصطفى حافظ غانم، عميدًا لمعهد البحوث الطبية جامعة الإسكندرية.