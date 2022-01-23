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بينها حلوان والإسكندرية.. قرارات جمهورية بتعيين عمداء كليات وقيادات جامعية

خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي
خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي
عمر فارس
نشر في: الأحد 23 يناير 2022 - 8:48 م | آخر تحديث: الأحد 23 يناير 2022 - 8:48 م

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• وائل نبيل عبد السلام عبد المجيد، نائبًا لرئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب.

• حمدي محمد حسين شحات، نائبًا لرئيس جامعة الأقصر لشئون التعليم والطلاب.

• ياسر فتحي حسين علي جمعة، عميدًا لكلية طب الأسنان جامعة المنيا.

• أمل محمد محمود محمد، عميدًا لكلية التربية الفنية جامعة المنيا.

• طارق محمد صلاح الدين إبراهيم فتحي، عميدًا لكلية التربية الرياضة جامعة المنيا.

• نيفين جلال إبراهيم عيد، عميدًا لكلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس.

• شريف محمد صبري حافظ العطار، عميدًا لكلية الهندسة جامعة الفيوم.

• هلال عبد الفتاح السيد عفيفي، عميدًا لكلية التجارة جامعة الزقازيق.

• أمل فاروق عبد الجواد بدوي، عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق.

• محمود محمد عطية المسلاوي، عميدًا لكلية الهندسة جامعة حلوان.

• ميسون محمد قطب عبد العال، عميدًا لكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.

• أمال مصطفى حافظ غانم، عميدًا لمعهد البحوث الطبية جامعة الإسكندرية.

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