75 نقطة لحملة التحصين مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بشمال سيناء

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تواصلت فعاليات الحملة القومية الأولى لتحصين الحيوانات، ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدري الأغنام في محافظة شمال سيناء.

وأكدت الدكتورة عبير حجاب، مدير مديرية الطب البيطري بشمال سيناء، انطلقت الحملة يوم السبت الماضي بجميع مراكز المحافظة في 75 نقطة تحصين بتجمعات وقرى مدن العريش والشيخ زويد وبئرالعبد و الحسنة ونخل.

وتزامناً مع الحملة يتم تدشين حملة موسعة للتقصي الوبائي للحيوانات ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام، وتفعيل ندوات إرشادية لتوعية المواطنين بأهمية وضرورة التحصين، بالإضافة إلى أهمية عمل تأمين وترقيم وتسجيل للحيوانات الخاصة بالمربيين، وتوزيع مطويات إرشادية خاصة بالتعريف بالأمراض وطرق الوقاية منها.