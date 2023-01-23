انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية في شمال سيناء

انتهت اليوم الاثنين، امتحانات الشهادة الإعدادية في شمال سيناء، بعد أن أدى الطلاب الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية.



وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية يبلغ 9751 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات في 86 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.



وأشار إلى أن عدد الطلاب بإدارة العريش 4572 طالبا وطالبة، وعدد الطلاب بإدارة بئر العبد 2787 طالبا وطالبة، وبإدارة الحسنة التعليمية 526 طالبا وطالبة، وعدد الطلاب بإدارة نخل التعليمية 150 طالبا وطالبة، وفي إدارة الشيخ زويد التعليمية 1073 طالبا وطالبة، وعدد الطلاب بإدارة رفح التعليمية 643 طالبا وطالبة.



وكانت الامتحانات بدأت يوم الاثنين الماضي ولم ترد شكاوى خلال فترة الامتحانات.