محافظ أسوان يكرم مدير القوى العاملة لتكليفه بمهام وكيل مديرية القاهرة

كرم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أحمد عزاز بإهداؤه درع المحافظة تقديراً لجهوده البارزة خلال فترة توليه مسؤولية مدير القوي العاملة بالمحافظة.



يأتي ذلك عقب صدور قرار وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكليف أحمد عزاز وكيل مديرية القوى العاملة بالقاهرة، وتعيين فوزي صابر بدلاً منه مدير لمديرية القوى العاملة بأسوان.



أكد اللواء أشرف عطية أن التكريم يأتي ضمن حرص المحافظة على إثابة المخلصين في عملهم ورفع مستوى الأداء خلال فترة توليه، كان من أبرزها توفير المئات من فرص العمل في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية المجانية لشباب الخريجين من الجنسين لتساهم هذه البرامج التي تستهدف إعداد وتأهيل المتعطلين عن العمل لخوض تجربة العمل الحر وخلق فرص عمل ذاتية في الحد من مشكلة البطالة.