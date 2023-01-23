مقاطعة زاباروجيا: طرد قوات كييف من قرية كامينسكويا إلى الضواحي الشمالية

أكد عضو مجلس إدارة مقاطعة زاباروجيا فلاديمير روجوف، طرد قوات كييف من قرية كامينسكويا إلى الضواحي الشمالية بالقرية.



وقال روجوف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) - "إن السيطرة على القرية ستسمح للقوات الروسية بالتقدم في اتجاه بلدة ستيبنوجورسك ثم مدينة زاباروجيا"، مشيرا إلى أن قوات كييف تجهز المدينة للقتال في الشوارع وتحول المصانع فيها إلى نقاط محصنة على غرار سيناريو آزوف ستال في ماريوبل.



من جانبه، كشف المدير العام السابق لشركة (روس كوسموس) الفضائية الروسية ديمتري روغوزين، عن سيطرة قوات جمهورية دونيتسك على محطات اتصالات الأقمار الصناعية ستارلينك التابعة لشركة (سبيس إكس) التي تستخدمها القوات الأوكرانية.