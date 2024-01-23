القسام تنشر فيديو لعمليتها المركبة ضد جنود وآليات الاحتلال شرق المغازي: كبّر وفجّر

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، مشاهد من العملية المركبة ضد جنود وآليات الاحتلال شرق مخيم المغازي، والتي أوقعت عددًا كبيرًا من الجنود بين قتيل وجريح.

وأظهرت اللقطات استهداف المبنى الذي تحصنت به القوة الهندسية، ثم استهداف دبابة «ميركافا» الإسرائيلية بقذائف «الياسين 105».

وسلطت اللقطات الضوء على تفجير حقل الألغام بالقوة الإسرائيلية، وظهر صوت أحد عناصر المقاومة وهو يقول: «كبّر وفجّر، الله أكبر ولله الحمد، بإذن الله قتلى.. الله أكبر ولله الحمد».

وفي وقت سابق، كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تفاصيل العملية المركبة التي نفذتها شرقي مخيم المغازي ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وقال بيان القسام: «في تمام الساعة 16:00 من مساء يوم أمس، تمكن مجاهدو القسام من تنفيذ عملية مركبة شرق مخيم المغازي، حيث قاموا باستهداف منزل تحصنت فيه قوة هندسة صهيونية بقذيفة مضادة للأفراد أدت لانفجار الذخائر والعتاد الهندسي الذي كان بحوزتها ونسف المنزل بشكل كامل عليها».

وأضاف البيان: «بالتزامن، دمر المجاهدون دبابة ميركافا كانت تؤمن القوة بقذيفة (الياسين 105)، كما فجروا حقل ألغام بقوة صهيونية أخرى كانت تتواجد بنفس المكان، مما أدى لإيقاعهم جميعا بين قتيل وجريح وانسحب المجاهدون إلى قواعدهم بسلام».

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل 24 ضابطاً وجندياً خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة في 27 أكتوبر الماضي.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن 21 جندياً من قوات الاحتياط قتلوا، يوم الإثنين 22 يناير، بالقرب من مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأوضح هاجاري أن مقتل الجنود جاء نتيجة انفجار صاروخ «آر بي جي» استهدف دبابة كانت تحمي القوات الإسرائيلية، وفي الوقت نفسه، وقع انفجار في مبنيين من طابقين ما أدى إلى مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين.