وزير دفاع إسرائيل: نسعى لاتفاق سياسي مع لبنان دون قتال

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن تل أبيب تسعى للتوصل إلى اتفاق مع بيروت عبر الوسائل السياسية، وتجنب الحرب.

ونقلت القناة عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قوله خلال لقائه رؤساءَ البلدات والمستوطنات قرب الحدود اللبنانية: "إسرائيل تحاول التوصل إلى اتفاق مع لبنان عبر الوسائل السياسية، لأنه حتى لو ذهبنا إلى الحرب، فسيكون هناك في النهاية وقف لإطلاق النار"، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأوضح جالانت أن "إسرائيل ليس لديها نية للبقاء في لبنان، ولهذا السبب علينا أن نحاول الوصول إليه حتى بدون قتال"، مشيراً إلى أن أنه إذا لم يتم التوصل لتسوية سياسية، فإن "لدى إسرائيل خيارات أخرى".