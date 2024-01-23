طبيب المنتخب يكشف حجم إصابة محمد الشناوي

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كشف محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني، حجم إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة، خلال مواجهة الفريق أمام كاب فردي مساء الإثنين.

وكان المنتخب المصري قد تعادل مع نظيره كاب فردي بهدفين لمثلهما، ليتأهل إلى دور الـ 16 من بطولة أمم إفريقيا 2023 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية.

وقال أبو العلا في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة: «محمد الشناوي تعرض لإصابة في الكتف خلال مشاركته في مباراة مصر وكاب فردي».

وأوضح طبيب منتخب مصر أن مدة غياب الشناوي عن مباريات الفراعنة، سيتم تحديدها عقب إجراء الفحوصات الطبية صباح اليوم الثلاثاء.